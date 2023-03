Calhanoglu, il problema è serio! Il turco punta il ritorno con il Benfica – TS (Di giovedì 30 marzo 2023) L’infortunio di Calhanoglu durante Croazia-Turchia sembra più grave del previsto. Il numero 20 ha già cerchiato in rosso una data sul calendario problema SERIO – Le prime analisi effettuate ad Hakan Calhanoglu in Turchia hanno evidenziato uno stiramento all’inguine. Il centrocampista nerazzurro, nella giornata di oggi, effettuerà altre visite mediche in accordo con i medici dell’Inter per valutare l’entità effettiva del problema. Il numero 20 vuole provare a esserci per la sfida del 19 aprile contro il Benfica a San Siro. ROTAZIONI DA GESTIRE – Nel caso in cui l’infortunio di Calhanoglu si rivelasse serio, ecco che Inzaghi potrebbe avere qualche difficoltà nelle rotazioni, considerando anche il problema di Skriniar – che costringerà Darmian agli straordinari – e la ... Leggi su inter-news (Di giovedì 30 marzo 2023) L’infortunio didurante Croazia-Turchia sembra più grave del previsto. Il numero 20 ha già cerchiato in rosso una data sul calendarioSERIO – Le prime analisi effettuate ad Hakanin Turchia hanno evidenziato uno stiramento all’inguine. Il centrocampista nerazzurro, nella giornata di oggi, effettuerà altre visite mediche in accordo con i medici dell’Inter per valutare l’entità effettiva del. Il numero 20 vuole provare a esserci per la sfida del 19 aprile contro ila San Siro. ROTAZIONI DA GESTIRE – Nel caso in cui l’infortunio disi rivelasse serio, ecco che Inzaghi potrebbe avere qualche difficoltà nelle rotazioni, considerando anche ildi Skriniar – che costringerà Darmian agli straordinari – e la ...

