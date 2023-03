(Di giovedì 30 marzo 2023) L’infortunio in Turchia-Croazia di martedì diè unproblema per l’. Il turco ha già svolto una parte delle visite di rito, non ancora concluse (vedi articolo). Oggi si capirà quanto dovrà stare fuori. QUANDO TORNA? – L’trema per le condizioni di Hakan, ennesima vittima di una sempre più evitabile sosta per le nazionali. L’infortunio che lo ha tolto di mezzo al 38? di Turchia-Croazia è un campanello d’allarme pesante, proprio in vista di un mese di aprile con nove partite. Ieri, al rientro in Italia,ha svolto una prima parte di accertamenti con lo staff medico dell’. E non sembrano essere molto positivi, anche se per il momento non è arrivato un bollettino ufficiale che è comunque atteso. Oggi, in mattinata, il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Calhanoglu, il giorno della verità sull’infortunio: Inter, grosso rischio - internewsit : Calhanoglu, il giorno della verità sull'infortunio: Inter, grosso rischio - - robertorodi76 : RT @Cecilia_esse: l'altro giorno scrivevano 'è saltato kostic è saltato kostic' ma alla fine è saltato calhanoglu che cazzo di ridere il ka… - BeneGam23 : RT @Cecilia_esse: l'altro giorno scrivevano 'è saltato kostic è saltato kostic' ma alla fine è saltato calhanoglu che cazzo di ridere il ka… - iosonogreta : RT @Cecilia_esse: l'altro giorno scrivevano 'è saltato kostic è saltato kostic' ma alla fine è saltato calhanoglu che cazzo di ridere il ka… -

Per sua fortuna Bastoni e Gosens hanno lavorato per il secondoconsecutivo con il gruppo ...ROM E BROZO In attesa dell'esito degli esami strumentali ai quali domani si sottoporrà, ...... comunica il club viola, dovrà effettuare allenamenti individuali ancora per qualcheper via ... Un problema muscolare all'adduttore durante Turchia - Croazia mette fuorigiocoe in ...... comunica il club viola, dovrà effettuare allenamenti individuali ancora per qualcheper via ... Un problema muscolare all'adduttore durante Turchia - Croazia mette fuorigiocoe in ...

Infortuni Inter, Calhanoglu KO: quanto può star fuori il centrocampista Calcio in Pillole

Sabato pomeriggio contro la Fiorentina mancheranno sicuramente Skriniar e Calhanoglu oltre allo squalificato D'Ambrosio ... Per sua fortuna Bastoni e Gosens hanno lavorato per il secondo giorno ...Per quanto riguarda Ibra verranno effettuate valutazioni giorno dopo giorno per capire se sarà a disposizione domenica sera contro il Napoli o meno. CALHANOGLU – L’Inter aspetta di conoscere l’esatta ...