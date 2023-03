Calhanoglu | esami infortunio svolti | c’è distrazione! La diagnosi

Leggi su inter-news

Hakan Çalhanoğlu ha svolto stamattina gli attesi esami dopo l'infortunio che lo ha colpito in Turchia-Croazia. Il centrocampista dell'Inter, purtroppo, ha riportato una distrazione muscolare. Di sicuro salterà come minimo le prossime due partite. LA NOTA – "Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro distrazione muscolare all'adduttore della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni". Fonte: inter.it