Calendario Coppa del Mondo Sofia 2023 ginnastica ritmica | programma | orari e diretta tv

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 marzo 2023) Ildelladeldidi, inda venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. Si torna in pedana per il secondo appuntamento delladeldopo l’esordio ad Atene. Tanta attesa perRaffaeli, che in Grecia ha conquistato il primo posto nell’All-Around. In gara anche Tara Dragas, Milena Baldassarri e le Farfalle. Si parte venerdì 31 marzo e sabato 1 aprile con l’All-Around, mentre domenica 2 aprile sarà il momento delle finali di specialità.tv – Non è prevista copertura tv/streaming per l’All-Around, mentre le Finali di Specialità di domenica saranno trasmesse in ...