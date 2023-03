Calciomercato Salernitana: Dia verso il riscatto, con le sirene inglesi all’orizzonte (Di giovedì 30 marzo 2023) Calciomercato Salernitana, il riscatto di Dia è vicino: sull’attaccante intanto c’è l’interesse di alcuni club di Premier League La Salernitana ha deciso di riscattare Boulaye Dia dal Villareal. Come riportato Corriere dello Sport, i campani dovranno pagare 12 milioni al Villarreal. Sullo sfondo intanto c’è l’interesse dei club di Premier League, West Ham e Everton in testa, con Iervolino che spera di incassare sui 20 milioni per il trasferimento dell’attaccante. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 marzo 2023), ildi Dia è vicino: sull’attaccante intanto c’è l’interesse di alcuni club di Premier League Laha deciso di riscattare Boulaye Dia dal Villareal. Come riportato Corriere dello Sport, i campani dovranno pagare 12 milioni al Villarreal. Sullo sfondo intanto c’è l’interesse dei club di Premier League, West Ham e Everton in testa, con Iervolino che spera di incassare sui 20 milioni per il trasferimento dell’attaccante. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Calciomercato Salernitana: Dia verso il riscatto, con le sirene inglesi all’orizzonte - Fantacalcio : Salernitana, Dia sarà riscattato: i suoi numeri al Fantacalcio - sportli26181512 : Salernitana, l'esito degli esami strumentali di Mazzocchi: La comunicazione è arrivata per vie ufficiali dalla Sale… - 11contro11 : #Salernitana, si cerca un nuovo centrocampista: occhi in casa #Inter #Calciomercato #SerieA #11contro11 - Domenic36396232 : #Salernitana: per la prossima stagione stuzzica il ritorno di #Dragusin Il centrale rumeno è stato riscattato dal… -