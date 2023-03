Calciomercato Roma, Smalling al bivio: rinnovo o partenza a zero (Di giovedì 30 marzo 2023) La Roma vive un momento che si può tranquillamente definire agrodolce. Infatti, i giallorossi dopo la vittoria prestigiosa con la Juventus ed il passaggio del turno ai quarti di finale di Europa League ai danni della Real Sociedad, si sono ritrovati sconfitti per 1-0 nell’importantissimo e sentitissimo derby della capitale contro la Lazio. Ora, per la dirigenza della Roma, potrebbe arrivare il momento di pensare in ottica futura, soprattutto per quanto riguarda il tema rinnovi di contratto. Se quello del tecnico portoghese José Mourinho sembrerebbe essere vicino al prolungamento fino al 2024, il Calciomercato della Roma, ora, ruota attorno al rinnovo di Smalling, che sembrerebbe essere meno scontato del previsto. Calciomercato Roma, giallorossi ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 30 marzo 2023) Lavive un momento che si può tranquillamente definire agrodolce. Infatti, i giallorossi dopo la vittoria prestigiosa con la Juventus ed il passaggio del turno ai quarti di finale di Europa League ai danni della Real Sociedad, si sono ritrovati sconfitti per 1-0 nell’importantissimo e sentitissimo derby della capitale contro la Lazio. Ora, per la dirigenza della, potrebbe arrivare il momento di pensare in ottica futura, soprattutto per quanto riguarda il tema rinnovi di contratto. Se quello del tecnico portoghese José Mourinho sembrerebbe essere vicino al prolungamento fino al 2024, ildella, ora, ruota attorno aldi, che sembrerebbe essere meno scontato del previsto., giallorossi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SN4IFUN : ?Quando Roma sogna, sogna in grande, con nome e cognome: Karim Benzema! ?? Avremmo un nuovo Gallo nella Capitale? ??… - asromaliveit1 : Come riferito dall'odierna edizione de #IlCorrieredelloSport, Tiago #Pinto continua a monitorare #Singo e #Nzola pe… - 11contro11 : #Calciomercato #Roma, Smalling al bivio: rinnovo o partenza a zero #SerieA #11contro11 - TuttoASRoma24 : Calciomercato Roma, Dybala e non solo: Pinto si muove per Mourinho ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma #SerieA - sassuolonews : Calciomercato Sassuolo, sgarbo alla Roma: anche la Lazio su Frattesi -