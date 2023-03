Calciomercato Napoli, clamoroso Zielinski: il classe ’94 potrebbe trasferirsi alla Lazio (Di giovedì 30 marzo 2023) Conclusi definitivamente gli impegni della Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini – impegnata nelle qualificazioni ad Euro 2024 – la Serie A è finalmente pronta a riaprire i propri battenti. Ed infatti una delle partite più attese del 28° turno stagionale è sicuramente quella che metterà di fronte Napoli e Milan, sfida in programma domenica 2 aprile alle ore 20:45, in un Diego Armando Maradona che si preannuncia gremito in ogni ordine di posti. Un match che pone a confronto quelle che sono da sempre due squadre d’elitè del nostro campionato. Ricordiamo infatti che il Napoli molto attivo anche sul fronte Calciomercato, guida la classifica generale della Serie A con all’attivo ben 71 punti conquistati dopo 27 giornate. Frutto di 23 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Viceversa il Milan non attraversa sicuramente il suo miglior ... Leggi su contropiedeazzurro (Di giovedì 30 marzo 2023) Conclusi definitivamente gli impegni della Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini – impegnata nelle qualificazioni ad Euro 2024 – la Serie A è finalmente pronta a riaprire i propri battenti. Ed infatti una delle partite più attese del 28° turno stagionale è sicuramente quella che metterà di frontee Milan, sfida in programma domenica 2 aprile alle ore 20:45, in un Diego Armando Maradona che si preannuncia gremito in ogni ordine di posti. Un match che pone a confronto quelle che sono da sempre due squadre d’elitè del nostro campionato. Ricordiamo infatti che ilmolto attivo anche sul fronte, guida la classifica generale della Serie A con all’attivo ben 71 punti conquistati dopo 27 giornate. Frutto di 23 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Viceversa il Milan non attraversa sicuramente il suo miglior ...

