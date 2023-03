(Di giovedì 30 marzo 2023), Maldini avrebbe intenzione di esercitare la clausola per Nicolò, per anticipare la concorrenza della Juve Come riferito da Sport Mediaset, non èta in casadi portare aello Nicolò, col ragazzo che vorrebbe tornare in Italia per avere maggiore visibilità in ottica Nazionale. Maldini sarebbe pronto a sfruttare la clausola rescissoria da 35 milioni di euro presente nel contratto dell’italiano ma occhio alla Juventus: si prospetta all’orizzonte un importante duello di mercato. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : . @acmilan, accordo raggiunto per il rinnovo di #Giroud: i dettagli - cmdotcom : #Milan a #Redbird, l'ordine del Tar alla #Figc: 'Consegni a Blue Skye il dossier della vendita' - Gazzetta_it : Milan alla Moneyball, cosa dicono gli algoritmi: chi prendere all’ala destra #calciomercato - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Wahi, il nuovo 'controverso #Leao' per il #Milan - CalcioNews24 : Calciomercato Milan: non tramonta l’idea di Zaniolo -

E' l'uomo adatto per ilScopritelo nella pillola di 'Magic Box' @AleDigio89Commenta per primo Non è un periodo facile per il, ma neanche per Rafael Leao , apparso in ombra nelle ultime uscite in rossonero ma tornato al gol con la nazionale. Il futuro del portoghese, con il contratto in scadenza giugno 2024, resta ...Commenta per primo Dopo la pausa per le nazionali Napoli -sarà il match clou della 28esima giornata di Serie A : se il verdetto del confronto di domenica 2 aprile sarà - per questioni di classifica - più decisivo per la stagione dei rossoneri, per ...

Milan a Redbird, l'ordine del Tar alla Figc: 'Consegni a Blue Skye il dossier della vendita' Calciomercato.com

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per Morata Si è parlato ... Come anticipato nei giorni scorsi c’è anche il Milan sulle tracce dell’ex bianconero ma secondo le informazioni riportate da ...Napoli e Milan si affronteranno 3 volte nei prossimi 17 giorni, dando vita a uno spettacolo sportivo tra due esempi di calcio e di bilanci. Come scrive il… Leggi ...