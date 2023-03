Calciomercato Lazio, Sarri stila alcune idee per il futuro (Di giovedì 30 marzo 2023) La Lazio in quest’ultimo periodo versa in un ottimo stato di forma, soprattutto dopo il derby vinto contro la Roma nell’ultima partita, prima della sosta per le Nazionali. I biancocelesti attualmente sono sorprendentemente la seconda forza del campionato, in attesa di capire se alla Juventus verranno restituiti i 15 punti di penalizzazione o meno. Sarri, pensando al Calciomercato della sua Lazio, ha delle idee precise per il futuro. La squadra capitolina, infatti, sta già sfruttando questo periodo di stop per provare ad allestire le proprie strategie, in vista del prossimo Calciomercato estivo, che non è affatto distante. Ed il tecnico toscano, sul fronte acquisti, sembra avere le idee abbastanza chiare a livello di nomi. Scopriamo ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 30 marzo 2023) Lain quest’ultimo periodo versa in un ottimo stato di forma, soprattutto dopo il derby vinto contro la Roma nell’ultima partita, prima della sosta per le Nazionali. I biancocelesti attualmente sono sorprendentemente la seconda forza del campionato, in attesa di capire se alla Juventus verranno restituiti i 15 punti di penalizzazione o meno., pensando aldella sua, ha delleprecise per il. La squadra capitolina, infatti, sta già sfruttando questo periodo di stop per provare ad allestire le proprie strategie, in vista del prossimoestivo, che non è affatto distante. Ed il tecnico toscano, sul fronte acquisti, sembra avere leabbastanza chiare a livello di nomi. Scopriamo ...

