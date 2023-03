Calciomercato Juventus, ecco il vice Kostic: trattiva complessa, ma si può fare (Di giovedì 30 marzo 2023) La Juventus, in vista della prossima stagione, sembra aver trovato il vice Kostic ma la trattativa è decisamente complessa. Una stagione da finire nel migliore dei modi e una da iniziare a preparare; la Juventus sta già pensando al futuro e l’idea è quella di restare con il 3-5-2, sistema di gioco che sta portando diverse soddisfazioni. Kostic (LaPresse)Per quanto riguarda il mercato, invece, uno dei reparti su cui intervenire sembra essere quello dei terzini. Se a destra l’addio di Cuadrado è praticamente certo, sulla corsia opposta il titolare sarà, ovviamente, Kostic. L’esterno serbo è uno dei giocatori più importanti all’interno della rosa di Allegri; il suo contributo, a livello di assist, è fondamentale per il raggiungimento dei vari obiettivi. L’ex Eintracht, ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 30 marzo 2023) La, in vista della prossima stagione, sembra aver trovato ilma la trattativa è decisamente. Una stagione da finire nel migliore dei modi e una da iniziare a preparare; lasta già pensando al futuro e l’idea è quella di restare con il 3-5-2, sistema di gioco che sta portando diverse soddisfazioni.(LaPresse)Per quanto riguarda il mercato, invece, uno dei reparti su cui intervenire sembra essere quello dei terzini. Se a destra l’addio di Cuadrado è praticamente certo, sulla corsia opposta il titolare sarà, ovviamente,. L’esterno serbo è uno dei giocatori più importanti all’interno della rosa di Allegri; il suo contributo, a livello di assist, è fondamentale per il raggiungimento dei vari obiettivi. L’ex Eintracht, ...

