Calciomercato Juve | un nuovo ‘caso’ Bremer

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : Processo #Juve, Paolillo attacca: 'Incredibile che la FIGC non si sia costituita parte civile' - GoalItalia : Numerose richieste per Kaio Jorge ?? Esaurito il numero di prestiti: resta alla Juve fino a giugno ?? [?… - Gazzetta_it : Di Maria-Juve, c'è il primo sì! Rinnovo più vicino, anche senza coppe - missionaryshin : RT @Gazzetta_it: Di Maria-Juve, c'è il primo sì! Rinnovo più vicino, anche senza coppe - Vincenzo140893 : RT @Gazzetta_it: Di Maria-Juve, c'è il primo sì! Rinnovo più vicino, anche senza coppe -

Commenta per primo Il rinnovo era ormai cosa fatta, poi l'exploit in prima squadra ha riacceso l'interesse delle big di mezza Europa. Alla fine però Samuel Iling - Junior ha rinnovato con la. Però il suo appeal sul mercato rimane intatto, anzi continua a crescere. Con un club particolarmente interessato a lui: è il Brighton di Roberto De Zerbi, pronto a mettere sul piatto un'offerta ...Difficile che una famiglia in Europa o Italia possa essere proprietaria di club come Milan, Inter o. Una storia che corrisponde alla realtà. Zhang ha messo tanti soldi nell'Inter e ha vinto uno ...Quindi prima del 19 aprile, data dell'udienza a sezioni unite del Collegio di Garanzia del Coni, difficilmente lapotrà affondare il colpo. Intanto Adrien e Veronique Rabiot tengono la porta ...

Juve, pazza idea Tevez: colpo in arrivo per Allegri Calciomercato.com

L'attaccante argentino ha ritrovato la sua forma migliore in campo lontano dalla Juventus e ha attirato l'interesse di ... Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM, la Serie BKT e il grande calcio ..."Più uniti per la Juve", apre in prima pagina con le parole di Perin Tuttosport nell'edizione odierna. Di spalla a destra spazio al calciomercato del Torino: "Toro-Werder, l'obiettivo è su Fullkrug".