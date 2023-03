Calciomercato: Al - Hilal. Pronta offerta maxi - ingaggio per Sergio Ramos (Di giovedì 30 marzo 2023) Parecchi dubbi sul rinnovo con il Psg e il club dell'Arabia Saudita è pronto a intervenire MADRID (SPAGNA) - Nessuna offerta di rinnovo per Sergio Ramos e il difensore spagnolo potrebbe essere ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 30 marzo 2023) Parecchi dubbi sul rinnovo con il Psg e il club dell'Arabia Saudita è pronto a intervenire MADRID (SPAGNA) - Nessunadi rinnovo pere il difensore spagnolo potrebbe essere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pccpla : RT @cmdotcom: Dalla Spagna: niente Arabia per #Messi, ha detto no all’Al-Hilal - cmdotcom : Dalla Spagna: niente Arabia per #Messi, ha detto no all’Al-Hilal - sportli26181512 : Dalla Spagna: niente Arabia per Messi, ha detto no all’Al-Hilal: Il mondo si interroga sul futuro del più forte. Do… -