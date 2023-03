Calcio: Uefa punisce Eintracht per i fumogeni in curva, multa e chiusura del settore (Di giovedì 30 marzo 2023) Nyon, 30 mar. - (Adnkronos) - L'Eintracht Francoforte giocherà la prossima gara casalinga in Europa con la curva chiusa, oltre ad una multa di 50.000 euro. Lo ha deciso la Uefa perché i propri tifosi nel match d'andata di Champions League contro il Napoli hanno acceso dei fumogeni in curva. Il club tedesco è stato sanzionato di altri 20.000 euro per il blocco dei passaggi pubblici. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Nyon, 30 mar. - (Adnkronos) - L'Francoforte giocherà la prossima gara casalinga in Europa con lachiusa, oltre ad unadi 50.000 euro. Lo ha deciso laperché i propri tifosi nel match d'andata di Champions League contro il Napoli hanno acceso deiin. Il club tedesco è stato sanzionato di altri 20.000 euro per il blocco dei passaggi pubblici.

