Calcio | Serie A | Kvaratskhelia giocatore del mese di marzo

E così il ritorno del campionato si è fatto annunciare, insieme alle promesse e ai sogni degli allenatori, da due rinnovi prestigiosi. Giroud che dice sì al Milan per un'altra stagione e Di Maria che, ...A poco più di un mese dal battibecco con José Mourinho , Marco Serra torna ad essere designato. Il 40enne fischietto torinese, infatti, riparte dallaB, dalla sfida in programma sabato 1 aprile alle 14 al Penzo tra Venezia e Como . Il direttore di gara era "rimasto ai box" dopo quanto accaduto lo scorso 28 febbraio nel match tra Cremonese e ...... sui suoi desideri per il ritorno in panchina Eusebio Di Francesco ha parlato a Radio FirenzeViola del suo possibile ritorno inA. PAROLE - "Dobbiamo essere bravi nela utilizzare il ...

Serie A - Juventus: processi, date, -15. Facciamo il punto Eurosport IT

(ANSA) - GENOVA, 30 MAR - Record stagionale d'incasso già raggiunto, oltre 29400 i biglietti venduti per l'anticipo di domani sera tra Genoa e Reggina che aprirà la 31° giornata del campionato di ...“Continua la serie di successi e riconoscimenti per Khvicha Kvaratskhelia ... Kvaratskhelia è ormai entrato nel cuore di tutti gli appassionati di calcio per le sue giocate di grande qualità, come la ...