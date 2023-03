Calcio: Palermo. Corini 'A Parma gara importante,forti nelle difficoltà' (Di giovedì 30 marzo 2023) Tante assenze tra i rosanero: "L'identità della squadra rimarrà la stessa", assicura il tecnico Palermo - "Col Parma è una partita importante, ma comunque poi rimangono altre sette gare a disposizione ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 30 marzo 2023) Tante assenze tra i rosanero: "L'identità della squadra rimarrà la stessa", assicura il tecnico- "Colè una partita, ma comunque poi rimangono altre sette gare a disposizione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Palermo. Corini 'A Parma gara importante,forti nelle difficoltà' - ilSicilia : #Sport #calcio Palermo, guai in difesa e a centrocampo. Corini: “In attacco sceglierò tra Brunori, Soleri e Tutino”… - TgrRaiSicilia : Nel tg delle 14 Palermo incerottato Calcio. In serie B si avvicina una difficile trasferta per il @Palermofficial… - GDS_it : #Palermo in grande emergenza per la trasferta di #Parma, nella lista dei convocati non ci sono Verre, Broh, Di Mari… - psb_original : Fedele al Calcio - Verre, talento che deve toccare le stelle #SerieB -