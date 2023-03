Calcio | Moratti | ' aspetterei prima di giudicare male Zhang | ha messo tanti soldi nell' Inter'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 marzo 2023) Milano, 30 mar. - (Adnkronos) - "La situazione del club rispecchia quella economicanazionale". Lo dice l'ex presidente dell'Massimovenuto sul canale YouTube69, parlando della proprietà nerazzurra targata: "Difficile che una famiglia in Europa o Italia possa essere proprietaria di club come Milan,o Juve., per quanto mi riguarda, hae ha vinto uno scudetto e diversi trofei.di giudicarlo", aggiungedi commentare il possibile ritorno di Antonio Conte in panchina. "Non ho ...