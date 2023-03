Calcio, Mancini: “Abbiamo difficoltà a trovare talenti” (Di giovedì 30 marzo 2023) caption id="attachment 304607" align="alignleft" width="300" Roberto Mancini/caption"Abbiamo problemi a trovare talenti". E' un mantra che si ripete commissario tecnico dopo commissario tecnico e non fa eccezione Roberto Mancini intervenuto oggi all'Università La Sapienza di Roma al convegno (L'in) sostenibile leggerezza del Calcio". "E' un problema che esiste già da diversi anni, solo che è diventato più grande" aggiunge Mancini"."Quando giocavo io erano pochi gli stranieri, ora è il contrario. Oltre alla difficoltà di trovare talenti il problema maggiore è la possibilità che i giovani hanno di esprimersi. Se uno è giovane ma ha qualità deve avere la possibilità di giocare, di fare i suoi errori e poi avere altre ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 30 marzo 2023) caption id="attachment 304607" align="alignleft" width="300" Roberto/caption"problemi a". E' un mantra che si ripete commissario tecnico dopo commissario tecnico e non fa eccezione Robertointervenuto oggi all'Università La Sapienza di Roma al convegno (L'in) sostenibile leggerezza del". "E' un problema che esiste già da diversi anni, solo che è diventato più grande" aggiunge"."Quando giocavo io erano pochi gli stranieri, ora è il contrario. Oltre alladiil problema maggiore è la possibilità che i giovani hanno di esprimersi. Se uno è giovane ma ha qualità deve avere la possibilità di giocare, di fare i suoi errori e poi avere altre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Italia, il ct #Mancini lancia l'allarme: 'Non riusciamo a trovare talenti, in Serie A ci sono tanti stranieri' E a… - pg_chirico : RT @Jugica60: #Mancini e il raccattare oriundi per la nazionale ?? Qualcuno sa se anche la nuova mascotte è Oriunda? @FIGC : con #Gravina si… - futsimib : RT @Jugica60: #Mancini e il raccattare oriundi per la nazionale ?? Qualcuno sa se anche la nuova mascotte è Oriunda? @FIGC : con #Gravina si… - Silvano14133192 : RT @Jugica60: #Mancini e il raccattare oriundi per la nazionale ?? Qualcuno sa se anche la nuova mascotte è Oriunda? @FIGC : con #Gravina si… - SportRepubblica : Gravina: 'Il calcio non è solo bilanci'. Mancini: 'A chi ha talento dobbiamo dare il tempo di sbagliare e crescere'… -