Calcio in tv oggi (giovedì 30 marzo): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming (Di giovedì 30 marzo 2023) Con i principali campionati di Calcio maschili che riprenderanno solo a partire da venerdì 31 marzo a causa della recente finestra Fifa per le Nazionali, nella giornata di oggi, giovedì 30 marzo, è il Calcio femminile il protagonista dei palinsesti tv. Questa sera, infatti, si giocherà il ritorno dei quarti di finale della Champions League femminile tra Wolfsburg e Paris Saint-Germain e tra Chelsea e i campioni in carica del Lione. All’andata è arrivata una doppia sconfitta per le squadre francesi che si sono arrese 1-0 alle rispettive rivali pur giocando in casa. Entrambi i match saranno trasmessi da DAZN. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio tutti i match di Calcio in tv di oggi e Come seguirli. ELENCO COMPLETO ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023) Con i principali campionati dimaschili che riprenderanno solo a partire da venerdì 31a causa della recente finestra Fifa per le Nazionali, nella giornata di30, è ilfemminile il protagonista dei palinsesti tv. Questa sera, infatti, si giocherà il ritorno dei quarti di finale della Champions League femminile tra Wolfsburg e Paris Saint-Germain e tra Chelsea e i campioni in carica del Lione. All’andata è arrivata una doppia sconfitta per le squadre francesi che si sono arrese 1-0 alle rispettive rivali pur giocando in casa. Entrambi i match saranno trasmessi da DAZN. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio tutti i match diin tv diseguirli. ELENCO COMPLETO ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ASRomaFemminile : ?? Un messaggio per la squadra dalle bambine della scuola calcio ???? ?? Oggi hanno seguito tutte insieme Barcellona-… - ZZiliani : Se il problema del calcio italiano non fosse in primis la FJGC e con la FJGC l'AJA, oggi non avremmo il problema… - ASRomaFemminile : ?? Oggi le bambine della nostra scuola calcio sono venute a dare l’in bocca al lupo alla squadra in vista della sfid… - Cover_forever : RT @Giancky26: Si stima a 2 milioni di persone scese per strada oggi in #Francia per protestare. Quando mai si vedrebbe una cosa simile in… - c_marisu : RT @Giancky26: Si stima a 2 milioni di persone scese per strada oggi in #Francia per protestare. Quando mai si vedrebbe una cosa simile in… -