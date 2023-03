Calcio: Barcellona, il Camp Nou chiude per lavori nella stagione 2023/2024 (Di giovedì 30 marzo 2023) Barcellona, 30 mar. -(Adnkronos) - Un Barcellona non giocherà al Camp Nou nella prossima stagione. La Federazione Spagnola di Calcio (RFEF) ha annunciato che il club blaugrana giocherà temporaneamente i match di Liga e di coppa nello Stadio olimpico Lluís Companys. Il Camp Nou verrà ristrutturato durante la prossima stagione e i fondi richiesti dal club per i lavori sono di all'incirca 1500 milioni, con il restauro della struttura che andrà ad influire anche sulla stagione successiva: la data prevista di conclusione dei lavori è fissata a novembre 2024, quindi il Barcellona non tornerà al Camp Nou fino ad allora. Il Lluís Companys, situato in cima ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023), 30 mar. -(Adnkronos) - Unnon giocherà alNouprossima. La Federazione Spagnola di(RFEF) ha annunciato che il club blaugrana giocherà temporaneamente i match di Liga e di coppa nello Stadio olimpico Lluís Companys. IlNou verrà ristrutturato durante la prossimae i fondi richiesti dal club per isono di all'incirca 1500 milioni, con il restauro della struttura che andrà ad influire anche sullasuccessiva: la data prevista di conclusione deiè fissata a novembre, quindi ilnon tornerà alNou fino ad allora. Il Lluís Companys, situato in cima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ASRomaFemminile : ?? Un messaggio per la squadra dalle bambine della scuola calcio ???? ?? Oggi hanno seguito tutte insieme Barcellona-… - ASRomaFemminile : ??? 39.454 ???? Roma-Barcellona è la partita di calcio femminile con più spettatori mai giocata in Italia ???? Grazie… - ASRomaFemminile : ?? Oggi le bambine della nostra scuola calcio sono venute a dare l’in bocca al lupo alla squadra in vista della sfid… - joseph05203429 : RT @VoceGiallorossa: ???? Le bambine della scuola calcio della Roma hanno guardato insieme la gara contro il Barcellona. VIDEO! #ASRoma #ASRo… - VoceGiallorossa : ???? Le bambine della scuola calcio della Roma hanno guardato insieme la gara contro il Barcellona. VIDEO! #ASRoma… -