Calcio a 5, Italia: a metà aprile due amichevoli col Portogallo (Di giovedì 30 marzo 2023) Dopo aver superato il Main Round delle Qualificazioni ai Mondiali 2024, l’Italia del ct Massimiliano Bellarte guarda avanti. Gli azzurri infatti, in attesa di scoprire le rivali del Turno Elite (sorteggio in programma il prossimo 5 luglio), mettono nel proprio calendario due test amichevoli di lusso: entrambi contro il Portogallo. Musumeci e compagni sfideranno la selezione lusitana il 14 e il 16 aprile, in trasferta, al Pavilhao de Desportos di Vila Do Conde. Faccia a faccia con i campioni del mondo, in gare che serviranno a capire, dopo le sfide contro Macedonia del Nord e Svezia, a che punto è la nazionale contro un’avversaria di top livello. Come riporta il sito della Divisione Calcio a 5, gli Azzurri si ritroveranno a Novarello Villaggio-Azzurro nella giornata di martedì 11 ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023) Dopo aver superato il Main Round delle Qualificazioni ai Mondiali 2024, l’del ct Massimiliano Bellarte guarda avanti. Gli azzurri infatti, in attesa di scoprire le rivali del Turno Elite (sorteggio in programma il prossimo 5 luglio), mettono nel proprio calendario due testdi lusso: entrambi contro il. Musumeci e compagni sfideranno la selezione lusitana il 14 e il 16, in trasferta, al Pavilhao de Desportos di Vila Do Conde. Faccia a faccia con i campioni del mondo, in gare che serviranno a capire, dopo le sfide contro Macedonia del Nord e Svezia, a che punto è la nazionale contro un’avversaria di top livello. Come riporta il sito della Divisionea 5, gli Azzurri si ritroveranno a Novarello Villaggio-Azzurro nella giornata di martedì 11 ...

