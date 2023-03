Cala la bolletta della luce | -55% nel secondo trimestre Urso | “Siamo sulla strada giusta”

(Di giovedì 30 marzo 2023) Buone notizie dal fronte bollette. Con il forte calo delle quotazioni all’ingrosso dei prodotti energetici, il prezzo di riferimento dell’energia elettrica per la famiglia tipo in tutela neldel 2023 si riduce del 55,3%. Lo rende noto l’Arera, precisando che gli oneri generali di sistema vengono riattivati per tutti i clienti elettrici, comprese le utenze domestiche. Dal 1 aprile 2023, il prezzo di riferimento dell’energia elettrica per il cliente tipo sarà di 23,75 centesimi di euro per kilowattora, tasse incluse.la: -55% nelAttuando quanto previsto dal governo nel decreto approvato lo scorso 28 marzo, l’Arera – ricostruisce l’Ansa- è intervenuta confermando i bonus sociali elettricità e ...

"L'Arera annuncia nuovi cali del prezzo delle bollette: oltre il 20% in meno per la luce, intorno al 10% in meno per il gas". È quanto si apprende da tgcom24 che precisa: "La… Leggi ...il prezzo unico nazionale dell'elettricità infatti è risultato in calo del 36% circa rispetto al quarto trimestre 2022". Per la famiglia tipo 1.267 euro per la luce in un anno Per la bolletta ...