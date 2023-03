Cadiz-Siviglia (sabato 01 aprile 2023 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Mendillibar debutta sulla panchina degli andalusi (Di giovedì 30 marzo 2023) L’addio di Lopetegui aveva portato all’arrivo di Sampaoli sulla panchina del Siviglia: l’argentino, che aveva già vissuto un’esperienza positiva in andalusia, stava risollevando la squadra. I Sevillistas sono avanzati in Europa League fino ai quarti di finale, si erano tirati fuori dalla zona calda della classifica grazie a una serie di successi casalinghi ma ultimamente InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 30 marzo 2023) L’addio di Lopetegui aveva portato all’arrivo di Sampaolidel: l’argentino, che aveva già vissuto un’esperienza positiva ina, stava risollevando la squadra. I Sevillistas sono avanzati in Europa League fino ai quarti di finale, si erano tirati fuori dalla zona calda della classifica grazie a una serie di successi casalinghi ma ultimamente InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : Cadiz-Siviglia (sabato 01 aprile 2023 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Mendillibar debutta sulla panchina… - FilippoB8 : @Max_883 @Samuele171017 @AllRoundLazio @AlfredoPedulla Non son così convinto con il Luis attuale che finisca fuori… - matteoduranti10 : @SalisFra @MeNeFotto1899 @si_sclero_si @Spina14_acm Lui non voleva andar via, voleva semplicemente tornare in Spagn… -