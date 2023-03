Cadaveri a pezzi in valigia: per Elona Kalesha la procura chiede l’ergastolo (Di giovedì 30 marzo 2023) Ha chiesto la condanna all'ergastolo per Elona Kalesha, la procura fiorentina, durante l'udienza di oggi, 30 marzo 2023. La donna albanese è accusata di aver ucciso e fatto a pezzi i genitori del suo ex fidanzato, i coniugi albanesi Shpetim e Teuta Pasho, i cui resti vennero ritrovati dentro quattro valigie Leggi su firenzepost (Di giovedì 30 marzo 2023) Ha chiesto la condanna all'ergastolo per, lafiorentina, durante l'udienza di oggi, 30 marzo 2023. La donna albanese è accusata di aver ucciso e fatto ai genitori del suo ex fidanzato, i coniugi albanesi Shpetim e Teuta Pasho, i cui resti vennero ritrovati dentro quattro valigie

