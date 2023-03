C N Posillipo | grandi soddisfazioni dal settore giovanile | sei atleti in Nazionale

(Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl C.N.comunica che i giocatori classe 2008 Roberto Longo, Italo Postiglione e Ferdinando Varriale, sono stati convocati nellaitaliana che parteciperà alla “Easter Cup”, torneo in programma in Croazia, a Varadzin dal 2 all’8 aprile 2023, guidata dal Mister Massimo Tafuro. Inoltre i 3rossoverdi Luca Izzo, Emanuele Miraldi e Davide Varavallo, hanno preso parte al raduno della Rappresentativa del Centro Sud per i nati nel 2006, che si è tenuto al centro federale di Ostia dal 26 al 28 marzo. Grande soddisfazione per il Pres. Aldo Campagnola e per tutto il Circolo Nautico, dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto dalrossoverde. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Sconfitta per il C.N.Posillipo nella gara valevole per la ventiduesima giornata del Campionato di Serie A1. La Pro Recco, Campione d’Italia e d’Europa, si impone per 12-5. I rossoverdi, senza il Capit ...Testa alla Roma. Esito scontato a Punta Sant’Anna, dove i campioni d’Italia e d’Europa conservano l’imbattibilità in campionato e la vetta solitaria in ...