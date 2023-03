(Di giovedì 30 marzo 2023) Bus, gliunadie glidue. E’ successo stanotte su via Palmiro Togliatti, quando un autobus dellaTPL è stato colpito da unainper ignoti motivi. Una situazione che ha allarmato subito l’autista del mezzo, che però non è riuscito a schivare – col proprio mezzo – il contenitore dei liquidi che gli stava venendo addosso. Colpito il bus, il lancio dell’oggetto ha causato la rottura di due. Ennesimo atto vandalico verso un bus aTanta paura per passeggeri e conducente di un bus dellaTPL, che durante il giro notturno hanno visto il mezzo dove ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Bus vandalizzati a Roma, gli lancia contro una bottiglia di vetro e gli rompe due finestrini: caccia al vandalo nel… -

'Nel centro storico patrimonio Unesco prosegue la conta dei danni, con localie auto ... Saranno trasportati a bordo deiverso Salerno, Roma e Capodichino per ripartire verso la ...Giornate nere per l'Arst nel centro Sardegna: unè stato avvolto dalle fiamme in Ogliastra, mentre sono già statialcuni dei nuovi 20 pullman appena messi in servizio per i pendolari di Nuoro e provincia. L'incendio sul pullman si è ...Ma non è l'unica disavventura che ha coinvolto l'Arst: sono anche statialcuni dei nuovi pulman appena messi in servizio nel Nuorese e in Ogliastra. 'Non abbiamo ancora accertato con ...

Bus vandalizzati a Roma, gli lancia contro una bottiglia di vetro e gli rompe due finestrini: caccia al vandalo nell’Alessandrino Il Corriere della Città

Bus vandalizzati a Roma, gli lancia contro una bottiglia di vetro e gli rompe due finestrini. E’ successo stanotte su via Palmiro Togliatti, quando un autobus della Roma TPL è stato colpito da una ...