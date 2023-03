Bundesliga | Colonia | ricorso al Tas dopo il blocco mercato imposto dalla Fifa

(Di giovedì 30 marzo 2023) Il, club militante nellapresenteràpresso la Tas, contro ildelche ha stabilito che non può ingaggiare nuovi giocatori nelle prossime due finestre dinell’estate del 2023 e nel gennaio 2024. La decisione è arrivatal’ingaggio da parte deldell’adolescente Jaka Cuber Potocnik dall’Olimpija Ljubljana. Il club sloveno ha affermato che ilha incitato Potocnik a violare il suo contratto e ha chiesto i danni tramite la, che ha stabilito che Potocnik ha risolto il suo contratto senza motivi legali. Ilha dichiarato di aver ricevuto la sentenza mercoledì ...

Secondo quanto riportato dalla Bild, la Federcalcio tedesca ha bloccato il mercato del Colonia fino all'estate del 2024.Colonia - Yann Aurel Biseck (22) ha fatto il 1. FC Colonia Non hackerare mai. Adesso, però, l'Under 21 internazionale è richiestissimo e potrebbe tornare ...