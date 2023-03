Bucchi sul Napoli | Osimhen-Kvaratskhelia coppia più bella d’Europa

(Di giovedì 30 marzo 2023) Christian, ex attaccante deled allenatore, è intervenuto a Febbre a 90 in onda su Vikonos Radio/Tv rilasciando le seguenti dichiarazioni: "Posso solo immaginare cosa accadrà a, qualcuno dice che la squadra non ha avuto avversari ma il cammino degli azzurri è stato il vero problema delle altre. Ilnon ha accusato alcun cedimento, fin qui è stato perfetto. -dichiara- Nemmeno dopo la sconfitta con l’Inter, che ci poteva pure stare, ha schiacciato il piede sull’acceleratore, merito del tecnico, dei giocatori. Merito anche della società e dei tifosi, e che ora sognano senza rilassarsi troppo, perché c’è una Champions che ti fa venire l’acquolina in bocca. Questo è il periodo più bello, forse, perché si vive l’attesa dello Scudetto e dei quarti di finale. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bernardette221 : RT @oggisettimanale: Sul nuovo #OggiSettimanale: @RamazzottiEros tra padre, figli e nipotino; #DanteFerretti e i suoi 80 anni; il Nobel #Gi… -

...all'aperto risalgono al periodo delle scuole medie quando ho iniziato a giocare con Sandro" ... Tutte le informazioni utili sono disponibilisito www.sandrimini.com...all'aperto risalgono al periodo delle scuole medie quando ho iniziato a giocare con Sandro" ... Tutte le informazioni utili sono disponibilisito www.sandrimini.com ....all'aperto risalgono al periodo delle scuole medie quando ho iniziato a giocare con Sandro- ... Tutte le informazioni utili sono disponibilisito www.sandrimini.com. ...

Myers organizza un torneo al playground nel ricordo dell'amico Bucchi. Ci sarà anche Danilovic RiminiToday

Già, proprio lui, il molleggiato dei canestri che a quella pallacanestro sull’asfalto è sempre stato particolarmente affezionato, così come non ha certo dimenticato il suo vecchio amico Sandro Bucchi, ...Bucchi, capogruppo in Consiglio comunale per FdI: "Un vero e proprio calvario per gli abitanti, costretti a percorrere tutti giorni strade che, dopo 70 anni, sono oggetto di un continuo scaricabarile" ...