Bruni, 'il Papa ha riposato bene e il quadro clinico migliora' (Di giovedì 30 marzo 2023) "Papa Francesco ha riposato bene durante la notte. Il quadro clinico è in progressivo miglioramento e prosegue le cure programmate". Lo afferma una dichiarazione del direttore della sala stampa della ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 marzo 2023) "Francesco hadurante la notte. Ilè in progressivomento e prosegue le cure programmate". Lo afferma una dichiarazione del direttore della sala stampa della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : #PapaFrancesco questo pomeriggio si è recato al Policlinico Gemelli per sottoporsi ad alcuni controlli precedenteme… - vaticannews_it : #PapaFrancesco ha riposato bene durante la notte. Quadro clinico in progressivo miglioramento e prosegue le cure. L… - vitale_f : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco ha riposato bene durante la notte. Quadro clinico in progressivo miglioramento e prosegue le cure. Lo re… - juancarvaticano : RT @Tornielli: Bruni: il Papa ha riposato bene, quadro clinico in miglioramento - Vatican News - imusumarra : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco ha riposato bene durante la notte. Quadro clinico in progressivo miglioramento e prosegue le cure. Lo re… -