Brasile, non solo Ancelotti: un ex fuoriclasse del Milan insieme a lui! (Di giovedì 30 marzo 2023) Sta facendo molto discutere l’ipotesi di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile. Il tecnico ha vinto tutto a livello di club ma non ha mai allenato una nazionale. Una tale scelta sarebbe quindi una sfida enorme per lui e potrebbe rendere il suo palmares davvero unico nella storia degli allenatori. D’altronde, la nazionale brasiliana non ha mai avuto nella sua storia un allenatore straniero e vaglia quest’ipotesi per provare a riottenere un successo mondiale che manca dal 2002. Carlo Ancelotti Brasile, non solo Ancelotti: staff da sogno Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, dietro all’ipotesi di Ancelotti per il Brasile ci sarebbe Ronaldo il Fenomeno, il quale ha sponsorizzato il suo nome al presidente della CBF, Ednaldo Rodrigues. Ma ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 marzo 2023) Sta facendo molto discutere l’ipotesi di Carlosulla panchina del. Il tecnico ha vinto tutto a livello di club ma non ha mai allenato una nazionale. Una tale scelta sarebbe quindi una sfida enorme per lui e potrebbe rendere il suo palmares davvero unico nella storia degli allenatori. D’altronde, la nazionale brasiliana non ha mai avuto nella sua storia un allenatore straniero e vaglia quest’ipotesi per provare a riottenere un successo mondiale che manca dal 2002. Carlo, non: staff da sogno Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, dietro all’ipotesi diper ilci sarebbe Ronaldo il Fenomeno, il quale ha sponsorizzato il suo nome al presidente della CBF, Ednaldo Rodrigues. Ma ...

