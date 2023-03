Brasile | Jair Bolsonaro torna in patria

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Dopo tre mesi negli Usa, l'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è atteso oggi di ritorno in Brasile in un clima… - danielamazzari3 : RT @usaimarco87: Jair #Bolsonaro oggi ritorna in #Brasile. - apsny_news : Brasile: l’ex presidente Jair Bolsonaro è rientrato dagli Stati Uniti – Politica - guglielmoenrico : RT @RSInews: Jair Bolsonaro rientra in Brasile - L'ex presidente torna dopo tre mesi in Florida. Mentre si temono disordini, nel Paese si t… - MaurilioVitto : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Bolsonaro rientra in #Brasile dopo 3 mesi di permanenza negli #USA (??Il che fa pensa… -

...per leggere anche Leggi anche, sventato un piano dei Cartelli per rapire Sergio Moro, il giudice dell'inchiesta che portò in carcere Lula I gioielli da milioni di euro che inguaiano...L'ex presidenteBolsonaro, rientrato oggi indopo aver trascorso tre mesi in Florida, ha tenuto oggi un breve discorso nella sede del suo Partito liberale (Pl) a Brasilia, elogiando il ruolo di Valdemar ...- Dopo 89 giorni di permanenza a Orlando, in Florida, l'ex - presidente brasilianoBolsonaro è tornato oggi in patria con un volo commerciale atterrato nella capitale Brasilia alle 6.38 ora ...

L'ex presidente Jair Bolsonaro è tornato in Brasile dopo 89 giorni Euronews Italiano

Dopo tre mesi negli Stati Uniti l'ex presidente arriva nel paese, tra protocolli di sicurezza e tensioni. C'è chi lo applaude e in aeroporto lo accolgono dei sostenitori. Ma non scatta l'arresto che q ...Dopo 89 giorni di permanenza a Orlando, in Florida, l'ex-presidente brasiliano Jair Bolsonaro è tornato oggi in patria con un volo commerciale atterrato nella capitale Brasilia alle 6.38 ora locale ...