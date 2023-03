Brasile e Cina | perché l’accordo monetario che estromette il dollaro può sconvolgere il mondo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 marzo 2023) Vi sono delle notizie che annunciano uno sconvolgimento del. Oggi il governo brasiliano ha annunciato un accordo con lain base al quale gli scambi commerciali tra i due Paesi saranno condotti nelle rispettive valute, senza utilizzare ilstatunitense. Ciò significa che gli scambi commerciali si svolgeranno in real brasiliani e yuan, anziché in dollari, come normalmente accade nelle transazioni internazionali. La rilevanza di questa notizia non è data solo dalla dimensione economica interessata: laè il principale partner commerciale deled il commercio tra i due Paesi ha raggiunto i 150 miliardi di dollari nel 2022, con 89,7 miliardi di dollari esportati dai brasiliani in. Ilda solo ha ricevuto quasi la metà (48%) degli ...