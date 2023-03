Brasile | Bolsonaro sta rientrando dagli Usa

(Di giovedì 30 marzo 2023) Brasilia, 30 mar. (Adnkronos) - L'ex presidente brasiliano Jairstain, dopo aver trascorso mesi negli Stati Uniti. Il politico di estrema destra torna per la prima volta da quando i suoi sostenitori hanno preso d'assalto la Corte Suprema, il Congresso e il palazzo presidenziale a gennaio. Gli attacchi ai palazzi istituzionali erano arrivati dopo settimane di proteste che rivendicavano la frode nella sua sconfitta contro il presidente a Luiz Inácio Lula da Silva. Parlando in un aeroporto della Florida prima di imbarcarsi su un volo,ha detto che non avrebbe guidato l'opposizione a Lula. Ma in un'intervista alla Cnn, ha affermato che avrebbe aiutato il suo Partito Liberale come "persona con esperienza" e che intende viaggiare attraverso ilper fare campagna ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RSInews : Jair Bolsonaro rientra in Brasile - L'ex presidente torna dopo tre mesi in Florida. Mentre si temono disordini, nel… - blogLinkes : Bolsonaro torna in Brasile dopo tre mesi negli Usa - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Bolsonaro torna in Brasile dopo tre mesi negli Usa - marciorush2 : RT @repubblica: Bolsonaro torna in Brasile dopo tre mesi negli Usa - repubblica : Bolsonaro torna in Brasile dopo tre mesi negli Usa -

Jairrientra in. L'ex presidente torna dopo tre mesi di permanenza negli Stati Uniti, in un clima di tensione per il pericolo di nuovi disordini dopo l'assalto alle istituzioni dell'8 ...... formado por un reloj de oro blanco y diamantes de la marca Rolex, una pluma de la marca Chopard, unos gemelos, un anillo y un rosario islámico, se conoce en vísperas del regreso dea ...dopodomani torna inIndagato dalla Corte Suprema per 'incitare "i suoi seguaci a invadere Brasilia l'8 gennaio, ha detto ieri nel confermare il rientro che non gli è mai passato per ...

Bolsonaro torna in Brasile dopo tre mesi negli Usa la Repubblica

Dopo tre mesi di permanenza negli Stati Uniti, l'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro rientra giovedì in Brasile in un clima di tensione per il pericolo di nuovi disordini dopo l'assalto ai palazzi ...Jair Bolsonaro rientra in Brasile. L'ex presidente torna dopo tre mesi di permanenza negli Stati Uniti, in un clima di tensione per il pericolo di nuovi disordini dopo l'assalto alle istituzioni ...