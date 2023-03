Brambati | “Il Milan deve ringiovanirsi | CDK non riesce ad esprimersi”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... milansette : Brambati: 'Maldini e Massara devono ringiovanire il Milan. De Ketelaere?' - PianetaMilan : Brambati: 'Il @acmilan deve ringiovanirsi, CDK non riesce ad esprimersi' #ACMilan #Milan #SempreMilan - MilanWorldForum : Brambati:'Milan, gli scout scioperano?' Le dichiarazioni -) - Milannews24_com : Rinnovo Giroud, Brambati: «Serve ringiovanire il Milan» - TMW_radio : #Maracanà ?? Massimo Brambati: «Rinnovo di Giroud? Ma chi fa scouting che fa, fa sciopero? Dovrebbe anche cercare… -

Ilresiste nella corsa alla prossima Champions, ma la bagarre è in pieno atto e la posizione ... in particolare una come ha spiegato oggi a Tuttomercatoweb Radio MassimoUna malattia, la Sclerosi laterale amiotrofica, che l'ex calciatore di Fiorentina echiamava '... 'Flebo rosa e pillole, non sappiamo cosa prendevamo',: 'Micoren come caramelle' Chantal ...Il tecnico delsi è augurato di non incontrare nessuna italiana nei quarti, sperando - magari - di affrontarne una, Napoli o Inter, soltanto in semifinale. Massimo, intervenuto in ...

TMW RADIO - Brambati: "Milan-Giroud ok ma serve ringiovanire. Juve, Di Maria va valutato bene" TUTTO mercato WEB

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ai microfoni di TMW Radio ha parlato dell'attualità del calcio italiano partendo dal rinnovo di Giroud col Milan: "Ma chi fa scouting che fa, fa sciopero ...Massimo Brambati parla così del rinnovo di contratto di Olivier Giroud con il Milan. Le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb. «Ma chi fa scouting che fa, fa sciopero Dovrebbe anche cercare di ...