Botta e risposta sull’arresto del reporter Gershkovich Il Cremlino | «L’abbiamo colto in flagrante» | ma il Wsj | «Tutto falso»

Leggi su open.online

(Di giovedì 30 marzo 2023) «Non si parla di sospetti,in». È questa la spiegazione deldeldel Wsj, Evan, con l’accusa di spionaggio che – sulla base dell’articolo 276 del Codice penale – prevede condanne fino a 20 anni di reclusione. E a ribadirlo è il portavoce del governo russo, Dmitry Peskov, citato da Ria Novosti. A rincarare la dose è la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che su Telegram ha sottolineato come il lavoro delamericano «non ha nulla a che fare con il giornalismo». Per la Zakharova non è la prima volta «che lo status di “corrispondente straniero”, il visto giornalistico e l’accreditamento vengono utilizzati da stranieri nel nostro Paese per coprire attività ...