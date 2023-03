Borse: Europa forte, frena l’inflazione in Spagna. Vola H&M. Bce: banche solide ma pronti ad agire (Di giovedì 30 marzo 2023) Acquisti anche su tech e banche. In calendario i numeri sui prezzi al consumo in Germania, mentre la Bce conferma che il sistema bancario è solido. Dagli Usa attesa per la terza stima sul Pil del quarto trimestre e le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione. Tassi in calo in asta BTp Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 30 marzo 2023) Acquisti anche su tech e. In calendario i numeri sui prezzi al consumo in Germania, mentre la Bce conferma che il sistema bancario è solido. Dagli Usa attesa per la terza stima sul Pil del quarto trimestre e le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione. Tassi in calo in asta BTp

