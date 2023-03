Borsa | Tokyo | chiusura in ribasso - 0 | 36%

(Di giovedì 30 marzo 2023) Ladiconclude le contrattazioni in calo, nonostante la ripresa del mercato azionario statunitense, con gli investitori che guardano al pagamento dei dividendi in corrispondenza della ...

Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico in genere poco sopra alla parità, con gli operatori che attendono di capire un trend più chiaro dei listini statunitensi. Ladisi avvicina alla chiusura in calo di mezzo punto percentuale, con Hong Kong, Shanghai e Seul che salgono specularmente dello 0,5%. In rialzo di un modesto 0,2% Shenzhen, mentre più ..., si muove sotto la parità il Nikkei 225 , che chiude la seduta con uno scarto percentuale dello 0,56%, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata lunedì ...

(ANSA) - TOKYO, 30 MAR