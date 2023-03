Borsa: Milano (+0,9%) sale con l'Europa, bene le banche (Di giovedì 30 marzo 2023) I primi scambi in Piazza Affari confermano l'avvio positivo in linea con l'Europa: l'indice Ftse Mib cresce dello 0,9%, con i titoli bancari a guidare i rialzi confortati anche dalla partenza positiva ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 marzo 2023) I primi scambi in Piazza Affari confermano l'avvio positivo in linea con l': l'indice Ftse Mib cresce dello 0,9%, con i titoli bancari a guidare i rialzi confortati anche dalla partenza positiva ...

