Borsa: indici positivi in Europa con Wall Street, Milano +1% (Di giovedì 30 marzo 2023) Si confermano positive le principali borse europee sulla scia degli scambi Usa (Dow Jones +0,35%) e Nasdaq +0,68%). Prevale l'ottimismo dopo il calo dell'inflazione registrato in Spagna e in Germania ...

