(Di giovedì 30 marzo 2023)hadi essere ucciso in. A rivelarlo è lui stesso, l'ex tennista oggi 55enne, in un'intervista con la celebre giornalista Christine Amanpour della CNN....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PietroKcnq2 : Beh, Boris... Di solito provano a fare altro... - QuotidianPost : Boris Becker: “Hanno tentato di uccidermi” - FilippoCarmigna : Boris Becker e il carcere: 'Un incubo, hanno cercato di uccidermi' - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Boris Becker e il carcere: 'Un incubo, hanno cercato di uccidermi' . #Adnkronos - zazoomblog : Boris Becker e il carcere: “Un incubo hanno cercato di uccidermi” - #Boris #Becker #carcere: #incubo… -

È questa la confessione choc della leggenda del tennis,, 55 anni, intervistato dall'emittente tv tedesca Sat1 . Nel corso dell'intervista parla di un uomo ma non ha rivelato, al momento,...L'ex tennista racconta gli 8 mesi da detenuto: 'Meglio farsi amici quelli più tosti...' 'In carcere hanno cercato di uccidermi'., leggenda del tennis, racconta l'incubo vissuto in prigione. Il tedesco, 55 anni, ha scontato 8 mesi nel carcere britannico di Holcombe dopo una condanna a 2 anni e mezzo di reclusione ..."In carcere hanno cercato di uccidermi"., leggenda del tennis, racconta l'incubo vissuto in prigione. Il tedesco, 55 anni, ha scontato 8 mesi nel carcere britannico di Holcombe dopo una condanna a 2 anni e mezzo di reclusione ...

Boris Becker choc: «In carcere ho rischiato di morire. Un detenuto voleva violentarmi e uccidermi» leggo.it

Boris Becker ha rischiato di essere ucciso in carcere. A rivelarlo è lui stesso, l'ex tennista oggi 55enne, in un'intervista con la celebre giornalista Christine Amanpour della CNN. Becker, rilasciato ...La semifinale che sabato Jannik Sinner giocherà a Miami sarà la dodicesima di un giocatore italiano nella storia dei Masters 1000 , il ...