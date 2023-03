Borghi: «Inter, giudizio logico impossibile! Ad aprile fa la stagione» (Di giovedì 30 marzo 2023) L’Inter è attesa da un mese di aprile molto impegnativo, con ben nove partite di cui cinque di Serie A, due di Champions League e altrettante di Coppa Italia. A DAZN Night Cup, Borghi valuta le prospettive per la squadra di Inzaghi. RIGENERATI! – Nel valutare chi è andato in nazionale, Stefano Borghi pesca due migliori per l’Inter: «Denzel Dumfries attraversa un momento molto delicato. Non ha giocato la partita con la Francia, che l’Olanda di Ronald Koeman ha perso nettamente. Con Gibilterra OK che l’avversario è quello, però ha fatto due assist: una prestazione del genere può dare un po’ di aria, per un giocatore di cui l’Inter ha molto bisogno. Chi ha ruggito e ha ribadito di poter essere un giocatore decisivo è Romelu Lukaku. Ha segnato anche in amichevole con la Germania, ha fatto ... Leggi su inter-news (Di giovedì 30 marzo 2023) L’è attesa da un mese dimolto impegnativo, con ben nove partite di cui cinque di Serie A, due di Champions League e altrettante di Coppa Italia. A DAZN Night Cup,valuta le prospettive per la squadra di Inzaghi. RIGENERATI! – Nel valutare chi è andato in nazionale, Stefanopesca due migliori per l’: «Denzel Dumfries attraversa un momento molto delicato. Non ha giocato la partita con la Francia, che l’Olanda di Ronald Koeman ha perso nettamente. Con Gibilterra OK che l’avversario è quello, però ha fatto due assist: una prestazione del genere può dare un po’ di aria, per un giocatore di cui l’ha molto bisogno. Chi ha ruggito e ha ribadito di poter essere un giocatore decisivo è Romelu Lukaku. Ha segnato anche in amichevole con la Germania, ha fatto ...

