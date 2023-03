Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Bonus trasporti da 60 euro operativo da aprile. Ecco come si accede: Il beneficio è finanziato con un fondo istitui… - infoitinterno : Bonus trasporti 2023, c'è la data della domanda - infoitinterno : Bonus trasporti, 60 euro su treni e autobus: ecco a chi spettano - infoitinterno : Torna il bonus trasporti. Ecco quanto vale, a chi spetta e come ottenerlo - infoitinterno : Bonus trasporti: operativo per famiglie, studenti e lavoratori -

Misura a sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico Via libera alche ha l'obiettivo di sostenere contro il caro energia famiglie, studenti e lavoratori nell'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e ...per ipubblici "auspichiamo siano erogabili in tempi brevissimi, gia' da aprile". Lo ha detto il ministro del Lavoro Marina Calderone al question time alla Camera, spiegando che "e' un ...La ministra del Lavoro Calderone annuncia che l'agevolazione, di un valore massimo di 60 euro per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, sarà erogata da ...

Bonus trasporti al via, 60 euro per abbonamenti a treni e bus: ecco come funziona Sky Tg24

«Ricevuto il visto della Corte dei conti, che auspichiamo giunga in tempi brevi, sarà operativa la piattaforma del Ministero del lavoro e delle politiche sociali attivata per richiedere il bonus» ...Torna il bonus trasporti da 60 euro, cambia però la platea poiché la fruibilità ora si restringe alla fascia di popolazione con un reddito complessivo di 20mila euro, e non più di 35mila euro come nel ...