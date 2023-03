Bonus trasporti da 60 euro operativo da aprile. Ecco come si accede (Di giovedì 30 marzo 2023) Il beneficio è finanziato con un fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione pari a 100 milioni di euro ed è destinato alle persone fisiche che, nell'anno 2022, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 30 marzo 2023) Il beneficio è finanziato con un fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione pari a 100 milioni died è destinato alle persone fisiche che, nell'anno 2022, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pittyshere : Entro 30 giorni la Corte dei Conti dovrà esaminare il decreto attuativo e dare l’ok definitivo alla misura. E solo… - TecnicaScuola : Bonus trasporti 2023, fino a 60 euro per studenti e personale per l’acquisto di abbonamenti --… - sportli26181512 : #Altrenotizie Bonus Trasporti 2023: come funziona e chi può accedervi: Bonus trasporti 2023 – Durante il Question T… - ForzaMI67931706 : RT @sole24ore: ?? #Bonus #trasporti da 60 euro operativo da #aprile. ?? Ecco come si accede: - LavoroFisco : Bonus trasporti 2023: si attende il via libera della Corte dei Conti -