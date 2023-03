Bonus Trasporti 2023, fino a 60 euro per utilizzare il trasporto pubblico: come fare richiesta (Di giovedì 30 marzo 2023) Il Bonus Trasporti 2023 permette di ottenere un sostegno economico di 60 euro per i Trasporti pubblici, per tutti coloro che li utilizzano ogni giorno. Un sostegno economico di 60 euro finalizzato al pagamento di abbonamenti per Trasporti come bus, metro, tram ma anche treni nazionali per i pendolari che devono usarli per motivi di studio o lavoro. Trasporti pubblici, arriva il Bonus 2023 (ilovetrading)L’incentivo economico è stato già approvato lo scorso anno ma ci sono cambiamenti in vista che restringeranno la platea dei beneficiari per l’anno in corso. Il Bonus Trasporti 2023 è ufficialmente operativo per l’anno in corso, il decreto attuativo è ... Leggi su ilovetrading (Di giovedì 30 marzo 2023) Ilpermette di ottenere un sostegno economico di 60per ipubblici, per tutti coloro che li utilizzano ogni giorno. Un sostegno economico di 60finalizzato al pagamento di abbonamenti perbus, metro, tram ma anche treni nazionali per i pendolari che devono usarli per motivi di studio o lavoro.pubblici, arriva il(ilovetrading)L’incentivo economico è stato già approvato lo scorso anno ma ci sono cambiamenti in vista che restringeranno la platea dei beneficiari per l’anno in corso. Ilè ufficialmente operativo per l’anno in corso, il decreto attuativo è ...

