Bonus 200 euro | sussidio in arrivo anche senza partita Iva Ecco chi può richiederlo e come fare domanda

(Di giovedì 30 marzo 2023) L'Inps con la nuova circolare di istruzioni n. 30 del 16 marzo 2023 ha reso noto che per i lavoratori autonomi che non hanno ancora aperto laIva ma sono iscritti alle gestioni previdenziali è ...

30 del 16 marzo 2023 ha reso noto che per i lavoratori autonomi che non hanno ancora aperto la partita Iva ma sono iscritti alle gestioni previdenziali è ancora possibile fruire deleuro e ...Ho letto da qualche parte che c'è la possibilità di avere un ulterioresul reddito di cittadinanza da 480 euro. Di cosa si tratta e una famiglia composta come la mia, con un ISEE di 1.euro, ......inglobato tutte le misure precedentemente in vigore per famiglie con figli ad eccezione del... gli aumenti di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap e dieuro per ...

Bonus 200 euro, domande entro il 30 aprile per lavoratori senza partita Iva. Come ottenere l'integrazione sull ilmessaggero.it

Nessun fantomatico bonus da 480 euro in più all’anno sul reddito di cittadinanza. Ma la possibilità di ottenere questa cifra aggiuntiva al sussidio, anche se col reddito di cittadinanza non c’entra nu ...Il reddito energetico, finanziato con un fondo che si autoalimenta, può ora contare su 200 milioni di euro in più.