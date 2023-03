Bolsonaro torna in Brasile dopo la vittoria di Lula come nuovo presidente (Di giovedì 30 marzo 2023) In patria, Bolsonaro si ritroverà a dover gestire una serie di sfide legali, inclusa un'indagine per stabilire se abbia incitato i rivoltosi una settimana dopo l'insediamento di Lula. È anche al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 30 marzo 2023) In patria,si ritroverà a dover gestire una serie di sfide legali, inclusa un'indagine per stabilire se abbia incitato i rivoltosi una settimanal'insediamento di. È anche al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : Dopo tre mesi negli Stati Uniti Bolsonaro torna in Brasile . C'è chi lo applaude e in aeroporto lo accolgono dei so… - infoitestero : Dalla Florida con sete di vendetta. Bolsonaro come Trump, torna in Brasile e sogna la presidenza - HuffPostItalia : Dalla Florida con sete di vendetta. Bolsonaro come Trump, torna in Brasile e sogna la presidenza (di E. Guanella) - MediasetTgcom24 : Bolsonaro torna in Brasile dopo l'insedimento di Lula come nuovo presidente #bolsonaro #brasile #30marzo - SantaCinzia : RT @TrueReportNet: ???? Bolsonaro oggi torna in Brasile. -