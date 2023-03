Bolsonaro torna in Brasile dopo il golpe fallito: "Sono un politico senza mandato, collaborerò con chi vorrà" (Di giovedì 30 marzo 2023) dopo aver trascorso tre mesi di vacanze a Orlando, in Florida, Jair Bolsonaro è tornato in Brasile. È arrivato in anticipo di circa mezz'ora rispetto all'orario annunciato e il motivo è legato alla sicurezza del suo viaggio, con l'areo che ha cambiato gate per evitare giornalisti e seguaci. È un segnale della situazione tesa che Bolsonaro trova nel paese dopo le accuse di appoggio al fallito golpe dell’8 gennaio, come lo è il fatto che le autorità abbiano vietato ai suoi seguaci di cogliere l’occasione per una manifestazione in suo favore. Comunque, i passeggeri del volo Gol in cui viaggiava gli hanno fatto un applauso spontaneo prima della partenza, nel momento in cui lo hanno visto salire a bordo. Eppure, il protocollo di sicurezza che le autorità ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 30 marzo 2023)aver trascorso tre mesi di vacanze a Orlando, in Florida, Jairto in. È arrivato in anticipo di circa mezz'ora rispetto all'orario annunciato e il motivo è legato alla sicurezza del suo viaggio, con l'areo che ha cambiato gate per evitare giornalisti e seguaci. È un segnale della situazione tesa chetrova nel paesele accuse di appoggio aldell’8 gennaio, come lo è il fatto che le autorità abbiano vietato ai suoi seguaci di cogliere l’occasione per una manifestazione in suo favore. Comunque, i passeggeri del volo Gol in cui viaggiava gli hanno fatto un applauso spontaneo prima della partenza, nel momento in cui lo hanno visto salire a bordo. Eppure, il protocollo di sicurezza che le autorità ...

