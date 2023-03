Bolsonaro torna in Brasile dagli Usa | bagno di folla al suo arrivo

(Di giovedì 30 marzo 2023) Brasilia, 30 mar. (Adnkronos) - L'ex presidente brasiliano essere stato ricoverato ieri al policlinico Gemelli di Roma per un'infezione respiratoria èto in, dopo aver trascorso 89 giorni negli Stati Uniti. Atterrato all'aeroporto di Brasilia, il leader del Partito Liberale, come da protocollo di sicurezza per gli ex presidenti ha lasciato lo scalo da un'uscita laterale, scortato dai veicoli della polizia federale, e si è diretto verso la sede del Pl per incontrare parlamentari e dirigenti. Prima della partenza da Orlando, l'ex leader brasiliano ha assicurato che non guiderà l'opposizione al presidente Luiz Inacio Lula una volta rientrato in patria. Ma in un'intervista alla Cnn, ha affermato che avrebbe aiutato il suo Partito Liberale come "persona con esperienza" e che intende viaggiare attraverso ilper fare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Bolsonaro torna in Brasile dopo l'insedimento di Lula come nuovo presidente #bolsonaro #brasile #30marzo - SantaCinzia : RT @TrueReportNet: ???? Bolsonaro oggi torna in Brasile. - mummy53690440 : Bolsonaro torna in Brasile dopo oltre tre mesi negli Usa, acclamato dai passeggeri in aereo – video… - Corriere : Bolsonaro torna in Brasile e promette battaglia: guiderà l’opposizione a Lula - Italia_Notizie : L’ex presidente Bolsonaro torna in Brasile e promette battaglia: guiderà l’opposizione a Lula -

L'ex presidente brasiliano Jairsta tornando in Brasile dalla Florida, dopo più di tre mesi di esilio autoimposto negli Stati Uniti dopo aver perso le elezioni. Il ritorno diin Brasile è atteso con impazienza dal suo Partito Liberale conservatore che nel frattempo è diventato il più grande gruppo politico del Congresso brasiliano dopo le elezioni dello scorso ......a far parlare di sé per nuovi guai giudiziari. Questa volta c'entra il suo stretto rapporto con l'ex presidente brasilianodi Giulia Toninelli I guai non finiscono mai per Nelson ...Jaira casa. L'ex presidente lascia il suo rifugio in Florida tre mesi dopo la fuga negli Usa, alla vigilia dell 'assalto dei suoi sostenitori alla spianata dei Tre Poteri a Brasilia. "Non ...

Bolsonaro torna in Brasile e promette battaglia: guiderà l’opposizione a Lula Corriere della Sera

In patria, Bolsonaro si ritroverà a dover gestire una serie di sfide legali, inclusa un'indagine per stabilire se abbia incitato i rivoltosi una settimana dopo l'insediamento di Lula. È anche al ...“Non ti devi opporre a questo governo, questo governo è esso stesso un’opposizione”, ha detto Bolsonaro in aeroporto. Salito a bordo, riporta il sito di O Globo, ha bevuto un bicchiere di spumante e, ...