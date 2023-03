Bolsonaro sta tornando in Brasile dagli Usa (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro sta rientrando in Brasile, dopo aver trascorso mesi negli Stati Uniti. Il politico di estrema destra torna per la prima volta da quando i suoi sostenitori hanno preso d’assalto la Corte Suprema, il Congresso e il palazzo presidenziale a gennaio. Gli attacchi ai palazzi istituzionali erano arrivati dopo settimane di proteste che rivendicavano la frode nella sua sconfitta contro il presidente a Luiz Inácio Lula da Silva. Parlando in un aeroporto della Florida prima di imbarcarsi su un volo, Bolsonaro ha detto che non avrebbe guidato l’opposizione a Lula. Ma in un’intervista alla Cnn, ha affermato che avrebbe aiutato il suo Partito Liberale come “persona con esperienza” e che intende viaggiare attraverso il Brasile per fare campagna elettorale alle elezioni ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – L’ex presidente brasiliano Jairsta rientrando in, dopo aver trascorso mesi negli Stati Uniti. Il politico di estrema destra torna per la prima volta da quando i suoi sostenitori hanno preso d’assalto la Corte Suprema, il Congresso e il palazzo presidenziale a gennaio. Gli attacchi ai palazzi istituzionali erano arrivati dopo settimane di proteste che rivendicavano la frode nella sua sconfitta contro il presidente a Luiz Inácio Lula da Silva. Parlando in un aeroporto della Florida prima di imbarcarsi su un volo,ha detto che non avrebbe guidato l’opposizione a Lula. Ma in un’intervista alla Cnn, ha affermato che avrebbe aiutato il suo Partito Liberale come “persona con esperienza” e che intende viaggiare attraverso ilper fare campagna elettorale alle elezioni ...

