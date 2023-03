Bologna, prepara il barbecue in giardino durante la domenica ecologica: multa da 200 euro (Di giovedì 30 marzo 2023) A Bologna durante le domeniche ecologiche sono vietati anche i barbecue. Lo ha scoperto a sue spese un 30enne che vive nella periferia della città emiliana, dove domenica 19 marzo erano in vigore i divieti anti-smog per combattere l’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria, che prevedono anche il divieto di “combustioni” all’aperto. L’uomo aveva deciso di approfittare del clima primaverile per fare una grigliata nel suo giardino. Intorno alle 14, una pattuglia polizia locale ha però suonato alla porta. “In giornata festiva dichiarata dalla Regione Emilia-Romagna con misura emergenziale antismog utilizzava il barbecue al fine di grigliare carne”, hanno scritto i vigili secondo Il Corriere di Bologna. Entro due mesi il 30enne potrà pagare la sanzione nella misura ... Leggi su tpi (Di giovedì 30 marzo 2023) Ale domeniche ecologiche sono vietati anche i. Lo ha scoperto a sue spese un 30enne che vive nella periferia della città emiliana, dove19 marzo erano in vigore i divieti anti-smog per combattere l’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria, che prevedono anche il divieto di “combustioni” all’aperto. L’uomo aveva deciso di approfittare del clima primaverile per fare una grigliata nel suo. Intorno alle 14, una pattuglia polizia locale ha però suonato alla porta. “In giornata festiva dichiarata dalla Regione Emilia-Romagna con misura emergenziale antismog utilizzava ilal fine di grigliare carne”, hanno scritto i vigili secondo Il Corriere di. Entro due mesi il 30enne potrà pagare la sanzione nella misura ...

