Bollo Auto, il trucco per non pagare la tassa (Di giovedì 30 marzo 2023) TecnoAndroid.it ùIl Bollo Auto è l'altra tassa più discussa ed odiata dal pubblico italiano, seconda solamente al canone Rai, di cui più volte vi abbiamo parlato nel corso dei mesi e degli anni qui su TecnoAndroid. Esiste un modo per non pagarlo? la risposta è Sì, anche se le limitazioni sono veramente stringenti. In primis dovete sapere che il Bollo Auto viene definita come la tassa di possesso di un Autoveicolo correttamente registrato in Italia, il tutto varia in relazione alla Regione di appartenenza, poiché viene versato direttamente alla stessa e non allo Stato, con una cifra variabile in relazione alla potenza fiscale del veicolo, ed anche alla sua classe ambientale (un euro 0 paga di più di un euro 5, ad esempio). Non perdetevi i codici sconto e le offerte ...

